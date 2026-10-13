Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nová daň pro rafinerie nezvýší ceny pro spotřebitele, říká Schillerová

Domácí
Poslanci začnou projednávat návrh vlády na zavedení mimořádné daně pro rafinerie pro letošní a příští rok. Vláda návrh zdůvodňuje růstem marží rafinerií kvůli situaci na světovém trhu s ropou. „Téma rezonuje na evropské úrovni,“ řekla ministryně financí Alena Schillerová.
video: PSP ČR
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:04

VŠB má uzavřený testovací polygon pro autonomní vozy
Domácí
13. 10. 2026 16:26
00:59

V Británii propustili stovky vězňů
Zahraniční
13. 10. 2026 15:34
02:10

Nová daň pro rafinerie nezvýší ceny pro spotřebitele, říká Schillerová
Domácí
13. 10. 2026 15:08
01:21

Další útok na lodě u Bulharska, jedna se potopila. Země žádá NATO o pomoc
Zahraniční
13. 10. 2026 14:14
01:59

Oblak páry a voda pod tlakem. Socha Palackého prochází očistou
Domácí
13. 10. 2026 14:04
01:14

Kvůli zákonu o státních zaměstnancích se chce opozice obrátit na Ústavní soud
Domácí
13. 10. 2026 13:50
00:50

Policie vypnula semafory a převzala řízení křižovatek v okolí pisáreckého tunelu
Krimi
13. 10. 2026 13:22
01:13

Nelegálně přijít do Česka má být trestné, dohodla se koalice, tvrdí Okamura
Domácí
13. 10. 2026 13:20
03:18

Ještě v půlce září Vlasta Redl koncertoval
Společnost
13. 10. 2026 13:12
00:34

Greta Thunbergová podpořila protestující studenty ve Francii
Zahraniční
13. 10. 2026 12:48
00:24

Jak se chovat, když řidiči potkají zvěř na cestě
Domácí
13. 10. 2026 12:14
01:26

Hromadná nehoda zkomplikovala dopravu na příjezdu do Prahy. Hasiči museli vyprošťovat
Domácí
13. 10. 2026 12:04
04:55

Mirka Spáčilová slaví sedmdesátku, gratulují jí přední režiséři i herci
Společnost
13. 10. 2026 12:00
00:43

Nová cyklostezka vede ze Stěžer na okraj Hradce Králové
Domácí
13. 10. 2026 11:52
00:39

Tropický ráj v krizi, na Bali došel benzin
Zahraniční
13. 10. 2026 11:38
01:12

Protiústavní provokace! Ficovi vadí sňatek opoziční poslankyně s partnerkou
Zahraniční
13. 10. 2026 11:32
00:41

Nejvyšší stavba v Česku. Vysílač v Liblicích čeká demolice
Domácí
13. 10. 2026 11:12
00:35

Stožáry v Liblicích přitahují vyznavače adrenalinu
Domácí
13. 10. 2026 11:12
02:26

Ukrajinští speciálové naládovali dům minami, pak ho i s Rusy odpálili
Zahraniční
13. 10. 2026 11:10
00:44

Megan Foxová nabízí erotický obsah na vlastní platformě
Společnost
13. 10. 2026 11:08

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.