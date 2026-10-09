Nová expozice o Sněžce v dolní stanici lanovky v Peci
9. 10. 2026 8:10 Domácí
V dolní stanici kabinové lanové dráhy v Peci pod Sněžkou vznikla multimediální expozice Sněžka 1603. Na ploše přes 170 metrů čtverečních propojuje příběhy, přírodu i historii Krkonoš. Její součástí je přes čtyři metry dlouhý plastický model Sněžky s videomappingem, panoramatická projekce přírodních živlů nebo interaktivní hry.
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Nová expozice o Sněžce v dolní stanici lanovky v Peci
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