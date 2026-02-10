Nová kniha nabídne příběh jihlavské architektury
10. 2. 2026 8:38 Domácí
Příběh jihlavské architektury v souvislostech nabídne nová objemná kniha, která se pod názvem Jihlavský architektonický manuál začátkem března objeví na pultech. Tým dvou desítek autorů na knize pracoval pět let.
