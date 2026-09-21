Nová lanovka na Petřín svezla první cestující
21. 9. 2026 21:38 Domácí
Po dvou letech opět vyjela lanovka na Petřín. První cestující se jí svezou už v úterý ráno. Slavnostní otevření se nicméně uskutečnilo večer předtím. Na první rozjezd petřínské lanovky dorazily davy. Sešli se designéři, inženýři, politici, média a snad i nějaký ten milovník lanovek. Přišlo na střihání stužky, požehnání od kněze i cinkání zvonu. Pak se dráha konečně rozjela.
00:34
Média bojkotují Trumpa, jeho proslov nebyl slyšet
Zahraniční21. 9. 2026 21:52
02:17
Nová lanovka na Petřín svezla první cestující
Domácí21. 9. 2026 21:38
02:18
Dny NATO skončily. Vojenské technika odlétá
Technika21. 9. 2026 20:10
00:33
ODPÍSKÁNO: Hradec Králové - Teplice 0:2, souboj Vientiesse s Čvančarou
Sport21. 9. 2026 18:52
00:54
ODPÍSKÁNO: Hradec Králové - Teplice 0:2, Pulkrab nestál v ofsajdu u prvního gólu
Sport21. 9. 2026 18:42
04:15
Nezřízená žranice, zešíleli a podepsali si ortel. Opozice se čílí kvůli rozpočtu
Domácí21. 9. 2026 18:08
00:52
ODPÍSKÁNO: Sigma Olomouc - Sparta Praha 0:3, Surovčík vyškrábl míč před Ghalim
Sport21. 9. 2026 17:34
00:35
Petr Pavel v New Yorku uctil oběti teroristických útoků z 11. září
Zahraniční21. 9. 2026 17:22
01:06
Ficův výrok o NATO? Česko bude kolektivní obranu respektovat, reagoval Babiš
Domácí21. 9. 2026 17:02
00:53
Pokud někdo upřednostňuje zájmy Ruska, rozhodně se nedá označit za vlastence, řekl Pavel
Zahraniční21. 9. 2026 16:52
01:55
ODPÍSKÁNO: Slavia Praha - Viktoria Plzeň 2:1, drama v závěru
Sport21. 9. 2026 16:36
02:08
Důchody stoupnou v průměru o 304 korun. K tomu stát vyplatí penzistům dva tisíce
Domácí21. 9. 2026 16:34
04:28
Vláda schválila rozpočet se schodkem 386 miliard. Je proinvestiční, řekl Babiš
Domácí21. 9. 2026 16:20
01:36
Skok z jeřábu do prázdna si na brněnské stavbě vyzkoušelo několik odvážlivců
Domácí21. 9. 2026 16:16
00:58
Senioři riskovali, zkracovali si cestu přes koleje
Domácí21. 9. 2026 16:00
01:18
Vláda od října zavádí regulaci cen pohonných hmot, oznámil Babiš
Domácí21. 9. 2026 15:54
00:44
Influencer se utkal s dvoumetrovým robotem
Zahraniční21. 9. 2026 15:48
Následující videa
04:15
Nezřízená žranice, zešíleli a podepsali si ortel. Opozice se čílí kvůli rozpočtu
01:06
Ficův výrok o NATO? Česko bude kolektivní obranu respektovat, reagoval Babiš
02:08
Důchody stoupnou v průměru o 304 korun. K tomu stát vyplatí penzistům dva tisíce
04:28