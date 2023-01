VIDEO: Nová lávka přes Ohři spojuje město a Jižní lom Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ani zatím poslední termín dokončení Krejcarové lávky v Sokolově nevyšel. Stavba měla být hotová do 17. ledna. Na radnici ale doufají, že by to mohlo být z jara letošního roku.

video: iDNES.tv