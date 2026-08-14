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Nové kasematy na brněnském Špilberku ukazují konec války ve městě

Domácí
Nová expozice Kasematy válečné na brněnském hradu Špilberk připomíná bombardování města na konci druhé světové války. Muzeum města Brna ji otevře tuto sobotu na Den Brna.
video: iDNES.tv
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