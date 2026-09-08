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Nové kolbiště i pohár pro vítěze. Závodiště v Pardubicích představilo novinky

Domácí
Ta největší akce v podobě 136. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou je v plánu za měsíc. Ale dostihové závodiště Pardubice hlásí novinky už nyní. Tou největší je otevření nového kolbiště, které rozšíří možnosti využití závodiště pro jezdecký sport, tréninky i pořádání soutěží. Při slavnostním otevření mu v pondělí požehnal kněz Zbigniew Czendlik.
video: Dostihové závodiště Pardubice
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