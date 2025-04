VIDEO: Nové Město chce zavést plošnou čtyřicítku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nové Město chce zavést plošnou čtyřicítku

Co ulice v Novém Městě na Moravě, to jiné omezení rychlosti pro řidiče. Někde platí obecná padesátka, jinde čtyřicítka, v dalších zónách třicítka. Řidiči jsou v lese značek často zmatení a omezení ne vždy dodržují. Radnice to nyní chce změnit a ve vnitřní části města plošně zavést čtyřicítku.

