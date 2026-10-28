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Nové zpracování české státní hymny s cimbálem od mladých hudebníků z BrKo Ensemble

Domácí
U příležitosti 108. výročí vzniku samostatné Československé republiky představuje sedmičlenný hudební soubor BrKo Ensemble vlastní zpracování české státní hymny Kde domov můj. Nové aranžmá zachovává původní melodii Františka Škroupa a přenáší ji spolu se zpěvem do obsazení s cimbálem.
video: BrKo Ensemble
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