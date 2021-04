VIDEO: Sázka na špatného koně, kritizují poslanci novelu stavebního zákona Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Sázka na špatného koně, kritizují poslanci novelu stavebního zákona

Poslanci jednají o novém stavebnímu zákonu, který podle vlády výrazně zrychlí stavební řízení. Vše bude podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové vyřizovat jeden úřad a bude stačit jedno razítko, jedno povolení a celé stavební by mělo skončit do jednoho roku. Poslanci ale považují novelu za paskvil, který na několik let „zašpuntuje“ všechna řízení.

video: PSP ČR