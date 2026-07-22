Pavel vrátil novelu usnadňující vládě zadlužování. Aktivistické veto, říká Babiš
22. 7. 2026 17:12 Domácí
Prezident Petr Pavel vetoval spornou novelu rozpočtových zákonů. Důvodem je podle prezidenta dlouhodobá udržitelnost veřejných financí, protože zákon, který prosadila vláda Andreje Babiše přes veto Senátu, umožnuje vládě zvyšovat zadlužení České republiky. „Mě velice mrzí rozhodnutí pana prezidenta, je nezodpovědné,“ reagoval na Pavlo veto premiér Babiš.
00:29
Karlův most projde očistou od náletové zeleně a řas
Domácí22. 7. 2026 18:02
01:03
Lipník se stává „Silicon Valley” armádní robotiky
Domácí22. 7. 2026 18:00
01:32
Pavel vrátil novelu usnadňující vládě zadlužování. Aktivistické veto, říká Babiš
Domácí22. 7. 2026 17:12
00:34
Přehled nových Samsungů Z Flip8, Z Fold 8 a Z Fold 8 Ultra
Technika22. 7. 2026 17:12
01:41
Hazard v Černošicích pokračuje. Lidé kvůli poruchám závor přebíhají koleje na červenou
Domácí22. 7. 2026 16:52
01:15
Předseda fondu Matúš Oľha utekl před novináři
Zahraniční22. 7. 2026 16:42
03:32
Prezident Pavel vrací nový rozpočtový zákon do Sněmovny
Domácí22. 7. 2026 16:32
00:51
Velký bílý žralok plaval kousek od skupinky dětí
Zahraniční22. 7. 2026 16:16
00:42
Policisté na poslední chvíli zachránili život zoufalému muži
Domácí22. 7. 2026 15:12
00:32
Vydry v Japonsku po sobě uklízejí hračky za kostky ledu
Zahraniční22. 7. 2026 15:08
02:43
Zkuste mě předběhnout na věž katedrály, vyzval veřejnost plzeňský biskup
Domácí22. 7. 2026 15:02
00:43
Hitlerův rodný dům se proměnil v policejní stanici
Zahraniční22. 7. 2026 14:54
02:30
Trailer k filmu Spider-Man: Zbrusu nový den
Společnost22. 7. 2026 14:50
00:39
Chorvatsko zasáhlo nevyzpytatelné počasí. Po vedrech přišly kroupy i záplavy
Zahraniční22. 7. 2026 14:36
01:03
Sucho úřaduje, řeka Labe v centru Ústí téměř zmizela
Domácí22. 7. 2026 13:38
00:30
Nahý milionář v Řecku obtěžoval sochu. Zatkli ho
Zahraniční22. 7. 2026 13:24
00:47
Gripeny nad Prahou vítaly nového šéfa Velitelství pro operace
Domácí22. 7. 2026 13:02
08:11
Žena, která bodla expřítele na jeho žádost do krku, dostala za pokus o vraždu 7 let vězení
Krimi22. 7. 2026 12:42
01:32
Zlínská zoo odchovala tři mláďata tukanů, v zajetí se to podaří výjimečně
Domácí22. 7. 2026 12:20
00:30
Díky OnlyFans má dcera Charlieho Sheena dům
Společnost22. 7. 2026 11:42
Následující videa
01:41
Hazard v Černošicích pokračuje. Lidé kvůli poruchám závor přebíhají koleje na červenou
03:32
Prezident Pavel vrací nový rozpočtový zákon do Sněmovny
00:42
Policisté na poslední chvíli zachránili život zoufalému muži
02:43