Nová úprava rozšíří možnosti zničit drony ohrožující kritickou infrastrukturu
21. 7. 2026 14:10 Domácí
Ministerstvo vnitra společně s ministerstvem dopravy připravuje změnu zákonů o policii a letectví. Ta má umožnit policii, ale i zaměstnancům provozovatelů spravujících kritickou infrastrukturu efektivněji zasahovat proti dronům, které naruší bezletovou zónu nad elektrárnami nebo letišti. Policie bude například nově moci zasáhnout proti dronu už při podezření na špionáž.
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