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Nová úprava rozšíří možnosti zničit drony ohrožující kritickou infrastrukturu

Domácí
Ministerstvo vnitra společně s ministerstvem dopravy připravuje změnu zákonů o policii a letectví. Ta má umožnit policii, ale i zaměstnancům provozovatelů spravujících kritickou infrastrukturu efektivněji zasahovat proti dronům, které naruší bezletovou zónu nad elektrárnami nebo letišti. Policie bude například nově moci zasáhnout proti dronu už při podezření na špionáž.
video: Ministerstvo vnitra ČR
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