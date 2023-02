VIDEO: Novotná: rozdávala majetek Hradu a bála se ostudy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Novotná: rozdávala majetek Hradu a bála se ostudy

Božena Novotná se mezi politiky necítila ve své kůži. Svému manželovi – prezidentu Antonínu Novotnému – hlavně nechtěla dělat ostudu. Sama se do politiky plést nechtěla. Co řekl její „Toník“, to platilo. Přesto se nevyhnula trapasům. Ráda totiž rozdávala návštěvám dárky. A to i ty, které byly v majetku státu, což vedlo k bizarní situaci, kdy při odchodu z Hradu, po nástupu Ludvíka Svobody na post prezidenta, předepsala hradní správa Novotným řadu takto darovaných či ztracených věcí k úhradě.

video: playtvak.cz