Nový Bydžov ukázal domov pro seniory V Aleji

Domácí
Radnice v Novém Bydžově na Královéhradecku dokončila za 218 milionů korun nový domov pro seniory poblíž zdejší nemocnice. Domov V Aleji pojme 51 klientů, fungovat má od února příštího roku. Výrazně zkrátí čekání na umístění na Novobydžovsku.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:06

Nový Bydžov ukázal domov pro seniory V Aleji
Domácí
10. 10. 2025 17:56
02:07

Kim Čong-un uspořádal pompézní oslavu k výročí strany
Zahraniční
10. 10. 2025 17:30
00:33

Jessica Simpsonová má svou kolekci sexy prádla. Poezie mého šatníku, říká
Lifestyle
10. 10. 2025 17:24
01:27

Závody ve zbrojení probíhají, zapojíme se také, řekl Putin
Zahraniční
10. 10. 2025 16:54
02:15

Lunetic si podmanili pětitisícový dav
Společnost
10. 10. 2025 16:22
01:18

Pobaltí se připravuje na ruskou invazi. Plánuje evakuace stovek tisíc lidí
Zahraniční
10. 10. 2025 16:00
02:32

První díl českého Naked Attraction skončil happy endem
Domácí
10. 10. 2025 16:00
00:55

Jihomoravští policisté urychlili převoz orgánů ze Slovenska vrtulníkem
Krimi
10. 10. 2025 15:34
01:15

Ukončil jsem sedm válek, Nobelovu cenu bych si zasloužil, soudí Trump
Zahraniční
10. 10. 2025 15:30
00:44

Luke a Lorelai znovu spolu. Podívejte se, jak vypadají hvězdy Gilmorek po 25 letech
Společnost
10. 10. 2025 15:28
00:33

Žena zatočila s obezitou. Lidé ji mají za dvojnici Margot Robbie
Lifestyle
10. 10. 2025 15:16
01:05

Pokuty nestačí, vjezdy do centra Brna opět kontrolují strážníci
Domácí
10. 10. 2025 14:56
00:33

Brankář Alex Nedeljkovic hrozivou chybou daroval Vegas vyrovnání
Sport
10. 10. 2025 14:32
00:57

V Peru odvolali nenáviděnou prezidentku. Nastoupil dosavadní předseda Kongresu
Zahraniční
10. 10. 2025 13:54
00:42

Herec pokřtil text dramatu v Moliérově kašně
Domácí
10. 10. 2025 13:12
01:11

Odboráři zlínské hygieny vyzvali ředitelku k rezignaci
Domácí
10. 10. 2025 12:50
01:12

Perfektní start do sezony, Chytil se dvakrát trefil za Vancouver
Sport
10. 10. 2025 12:46
00:19

Ženy na Olomoucku překvapil divočák, běhal v obci u domu
Domácí
10. 10. 2025 12:28
00:31

Evakuace obchodu v centru Prahy kvůli výpadku elektřiny
Domácí
10. 10. 2025 12:28
02:10

Nobelova cena míru jde do Venezuely. Výbor ji udělil opozičnici Machadové
Zahraniční
10. 10. 2025 12:14

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.