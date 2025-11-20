Nový kruhový objezd pomůže Jižním Svahům. Lidem se zdá malý
20. 11. 2025 15:48 Domácí
Zlínská radnice dokončila stavbu okružní křižovatky u 17. základní školy na Jižních Svazích v místě, kde se potkávají ulice Pasecká a Křiby. Skončily tak dlouhé kolony především v ranní a odpolední špičce, které blokovaly ulici Okružní.
