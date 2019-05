VIDEO: Nový moderní most ve Svinarech umožní plynulejší dopravu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nový moderní most ve Svinarech umožní plynulejší dopravu

Po roce demoličních a stavebních prací je znovu otevřený důležitý most ve Svinarech přes řeku Orlici u Hradce Králové. Nová konstrukce nahradila původní Most plukovníka Šrámka, který byl 111 let starý. Jeho nástupce umožní díky dvěma jízdním pruhům plynulejší dopravu. Královéhradecký kraj za most zaplatil 80 milionů korun.

video: iDNES.tv