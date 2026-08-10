Nový most mezi Břeclaví a Poštornou je po víc než roce průjezdný
10. 8. 2026 14:20 Domácí
Ředitelství silnic a dálnic dokončilo opravu mostu přes odlehčovací rameno Dyje na silnici první třídy v břeclavské části Poštorná. Původní konstrukci dělníci zbourali a nahradili novou. Řidiči nyní mohou po více než rok trvající komplikaci po mostě projíždět bez omezení.
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