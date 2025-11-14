Nový most nemohou otevřít. Příliš se chvěje
14. 11. 2025 15:24 Domácí
Nový most v Nábřežní ulici ve Žďáře nad Sázavou mohou lidé obdivovat již několik měsíců. Po lávce za zhruba třináct milionů korun se ale zatím neprojdou. Otevření stavby, k němuž mělo dojít nyní na podzim, se odkládá na příští rok. Testy totiž ukázaly, že se most přes Sázavu při zatížení příliš chvěje.
00:48
