Nový most přes brodský obchvat přeťal trasu nadměrnému nákladu

Jen se otevřel první most přes budovaný havlíčkobrodský jihovýchodní obchvat, objevil se první potenciální problém. Přes most na mimoúrovňové křižovatce Skalka nepřejede nadměrný náklad. Ten čas od času musí do rozvodné stanice Mírovka. Most ho zkrátka neunese.

video: iDNES.tv