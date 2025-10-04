Nový poslanec Matěj Hlavatý za Starosty slaví úspěch v Hradci Králové

Starosta Tetína Matěj Hlavatý se stal novým poslancem za Starosty. V hradeckém volebním štábu se objímal s kolegy. Získal skoro čtyři tisíce preferenčních hlasů. Hlavatý je členem celorepublikového předsednictva hnutí STAN a krajský zastupitel.
