Nový ředitel ČT: Řídit ji bude v tandemu s Fridrichem, který z volby odstoupil

Novým ředitelem ČT se stal Hynek Chudárek, a to především díky tomu, že z volby odstoupil jeho protikandidát Milan Fridrich. Nový ředitel to následně okomentoval s tím, že chce s Fridrichem na vedení televize velmi úzce spolupracovat a co nejrychleji televizi rozjet a vrátit jí její prestiž. Žádné velké speciální změny ale neplánuje.

video: iDNES.tv