Nový železniční most překlene Karolinino údolí

Nový železniční most překlene Karolinino údolí ve Vilémově na Šluknovsku na mezinárodní trati z Rumburku do německého Sebnitzu. Ten starý sloužil téměř 120 let. Nyní probíhá výměna jednotlivých částí staré ocelové konstrukce.

