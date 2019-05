VIDEO: Nutrie na Policku utekla nejspíš z domácího chovu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Všichni myslivci na Broumovsku smějí střílet nepůvodní druhy zvířat. Týká se to psíka mývalovitého, mývala severního, norka amerického a nutrie říční. Ti se dostali do přírody porůznu z domácích či farmových chovů a vytlačují místní zvěř. Povolení k odlovu platí do konce roku 2028.

