VIDEO: Jak požádat o jednorázový příspěvek na dítě? Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jak požádat o jednorázový příspěvek na dítě?

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka /KDU-ČSL/ popsal, jak bude vypadat administrace jednorázového příspěvku 5 000 Kč na dítě. Ten by měly obdržet na každé nezletilé dítě domácnosti s celkovým ročním příjmem do milionu korun hrubého. Jde o jeden z kroků, kterými vláda reaguje na zvyšující se ceny a inflaci. Od počátku byl příspěvek koncipován tak, aby jeho administrace byla co nejjednodušší. Rodiče, kteří v červnu pobírají přídavek na dítě, dostanou v srpnu peníze automaticky. Ostatní mohou vyplnit jednoduchou žádost online, či využít Czech POINT.

video: iDNES.tv