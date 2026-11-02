Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Vánoční kampaň O2 láká na prvenství v nejrychlejší síti 5G+ a levnější dárky

Domácí
Mobilní operátor O2 spustil vánoční kampaň postavenou na emoci lidského spojení a své technologické novince 5G+. Jako první operátor na trhu, který zavedl samostatné 5G jádro, slibuje zákazníkům nejstabilnější sváteční spojení s blízkými, bleskové rychlosti a vysokou bezpečnost.
video: O2
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:55

Rybáři se pustili do výlovu rybníka Vrkoč na Moravě
Domácí
2. 11. 2026 9:40
00:30

Vánoční kampaň O2 láká na prvenství v nejrychlejší síti 5G+ a levnější dárky
Domácí
2. 11. 2026 9:10
00:30

Tradice, která neomrzí. Kultovní reklama se „zlatým“ prasátkem odstartuje Vánoce i letos
Domácí
2. 11. 2026 9:10
00:15

Nová reklama O2 láká své zákazníky na Kofolu zdarma
Domácí
2. 11. 2026 9:10
04:21

Bohemians - Sparta Praha 0:0, nastavení druhého poločasu
Sport
2. 11. 2026 3:16
00:53

Mladá Boleslav - Hradec Králové 3:1, utnutý konec druhého poločasu
Sport
2. 11. 2026 3:14
01:33

Mladá Boleslav - Hradec Králové 3:1, odvolaná penalta Boleslavi
Sport
2. 11. 2026 3:12
00:50

Jablonec - Slavia Praha 0:5, nenařízený jasný roh Jablonce
Sport
2. 11. 2026 3:12
01:17

Sigma Olomouc - Zbrojovka Brno 3:0, opakovaná penalta Sigmy
Sport
2. 11. 2026 3:10
00:32

Sigma Olomouc - Zbrojovka Brno 3:0, oranžová karta Lea Borgese
Sport
2. 11. 2026 3:08
02:06

Pardubice - Slovan Liberec 1:2, odvolaná penalta za ruku Krčíka
Sport
2. 11. 2026 3:08
01:09

Absolvoval jsem terapii, přiznal Artur Štaidl v Show Jana Krause
Společnost
2. 11. 2026 0:06
01:32

Elektrický hot-hatch z rodu GTI. Zuřivého peugeotu se bojíte a proto ho chcete
Technika
2. 11. 2026 0:06
01:39

Na Floridě se zřítilo proudové letadlo přímo na ulici
Zahraniční
1. 11. 2026 22:26
02:45

SESTŘIH: Bohemians - Sparta Praha 0:0
Sport
1. 11. 2026 20:42
00:32

Rusko díky USA zhatilo teroristický útok na moskevský park. Zatklo nezletilého
Zahraniční
1. 11. 2026 20:12
02:34

SESTŘIH: Baník Ostrava - Viktoria Plzeň 0:4
Sport
1. 11. 2026 17:46
01:31

Cumlejte si lízátko a nechte mě domluvit, pustil se do Turka v debatě Grolich
Domácí
1. 11. 2026 16:16
03:09

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Hradec Králové 3:1
Sport
1. 11. 2026 15:34
01:34

Ve Frankfurtu se protesty zvrhly v rabování
Zahraniční
1. 11. 2026 13:54

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.