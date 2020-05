VIDEO: Obchodní zóna by měla vyrůst na prázdné ploše u krajského soudu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Obchodní zóna by měla vyrůst na prázdné ploše u krajského soudu

K tomu, zda by měl na prázdné ploše u krajského soudu v ústecké části Střekov vyrůst supermarket Lidl s řadou dalších obchodů a parkovištěm, by se mohli vyjádřit místní obyvatelé v referendu. Jejich rozhodnutí by však bylo jen jakýmsi návodem pro zastupitele města, kteří budou mít konečné slovo.

