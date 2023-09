VIDEO: Obchvat Brodu bude řidičům sloužit od Vánoc Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Obchvat Brodu bude řidičům sloužit od Vánoc

Budování jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu se dostává do své poslední fáze. Právě dnes by měla začít pokládka vrchní obrusné vrstvy vozovky. Vyasfaltováno má být do konce týdne. Provoz by měl být spuštěn před Vánoci. Na nárůst dopravy se připravuje i severozápadní část obchvatu.

