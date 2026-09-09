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Obec Čejč na Hodonínsku se pyšní titulem krajská vesnice roku

Domácí
Na první pohled je Čejč na Hodonínsku nenápadná vesnice, která se ztrácí mezi okolními vinařskými velikány. Pro porotu soutěže Vesnice roku však právě ona představuje příkladný model moderního jihomoravského venkova. Její spolkový život, podpora kultury, péče o životní prostředí a rozvoj vinařských tradic ji zaujaly natolik, že obci udělila v krajském kole první místo.
video: iDNES.tv
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