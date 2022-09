VIDEO: Do obce Moldava se před volbami ve velkém přihlašují lidé, které nikdo nezná Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Do obce Moldava se před volbami ve velkém přihlašují lidé, které nikdo nezná

Už se to děje zase. Tentokrát v obci Moldava na česko - německé hranici. Blíží se volby do místního zastupitelstva a obec se rozrůstá o lidi, kteří se zřejmě přihlašují kvůli jejich ovlivnění. Trestné to prý není.

video: CNN Prima News