Obec se šesti stovkami obyvatel postaví areál s kulturním domem
4. 9. 2026 17:42 Domácí
Plesy, koncerty či taneční zábavy, které se konají v zimě? Uspořádání takové akce je pro obyvatele Stránecké Zhoře, šestisethlavé vsi u Velkého Meziříčí, takřka nemožné. Absence kulturního domu nebo vhodného sálu směřuje všechno organizační úsilí na letní období, pod širé nebe. To se ale brzy změní.
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