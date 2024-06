VIDEO: Obec Šišma na Přerovsku. Obyvatele spláchla přívalová vlna Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Obec Šišma na Přerovsku. Obyvatele spláchla přívalová vlna

Bezmocně přihlížela Věra Kopřivová z Šišmy na Přerovsku průtrži mračen, která ve čtvrtek večer během chvilky vedla k přívalové vlně, jež obec zpustošila. Potůček Šišemka se zvedl až o čtyři metry a bral s sebou vše, co měl v cestě. Po třech desítkách let tak ožily nepříjemné vzpomínky, neboť žena se do Šišmy přestěhovala z Troubek, symbolu povodní roku 1997.

video: iDNES.tv