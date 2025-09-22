Obec Železné na Brněnsku sužuje nelegální skládka
22. 9. 2025 10:00 Domácí
Sliboval šestnáct rodinných domů, místo nich však developer na tři stavební pozemky v obci Železné na Brněnsku pouze navezl odpad. Od té doby uplynul více než rok a asi 80 tisíc tun nezpracovaného stavebního materiálu a vybagrované hlíny tam leží dosud. Společnost Tekton Solutions Daniela Tesaře, která se k výstavbě zavázala, navíc zkrachovala a problém teď řeší insolvenční správkyně.
