Objednali jsme o 20% víc vakcín proti chřipce, než před rokem, řekl Vojtěch

Do Česka dorazí letos přes milion vakcín. Je to více než loni, připomněl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. „Chřipka nikam nezmizela. Je to rizikové onemocnění, které může přestavovat pro některé pacienty riziko hospitalizace, potažmo úmrtí,“ řekl na tiskové konferenci.

video: iDNES.tv