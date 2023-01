VIDEO: Zchátralou sokolovnu město po sto letech zachránilo Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zchátralou sokolovnu město po sto letech zachránilo

Takřka symbolicky 99 let po položení jejího základního kamene byla včera po dvouleté rekonstrukci slavnostně znovuotevřena sokolovna v Náměšti nad Oslavou. Rekonstrukci zchátralé budovy provázely problémy před zahájením. Městu coby investorovi se až na popáté podařilo najít firmu, která by zakázku provedla. Další nečekané svízele čekaly na stavbaře průběžně. „Když jsme začali s rekonstrukcí, tak jsme pochopili, proč sokolové budovu podsklepili jen zčásti. Stavba totiž stojí na skále natolik tvrdé, že kdybychom ji chtěli odstranit, abychom mohli vybudovat podzemní prostory podle původního projektu, tak by sokolovna spadla úplně. Díky skále se tedy muselo přeprojektovat podzemí budovy, kde jsou toalety, které místo aby šly do šířky, tak jdou do hloubky,“ řekl starosta Náměště Jan Kotačka.

video: iDNES.tv