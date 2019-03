VIDEO: Oboustranný pás svodidel překvapil řidiče Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Řidiči na Vysočině se vypořádávají s novinkou. Cestáři na frekventovaných silnicích osazují souvislé pásy svodidel po obou stranách vozovky. A to i na rovinách, kde to zdánlivě není potřeba. Mnozí to kritizují a označují za více nebezpečné, než kdyby svodidla v těch místech nebyla.

video: iDNES.cz