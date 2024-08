VIDEO: Obří cyklopruh do dlouhého kopce rozčílil řidiče v Brně Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Obří cyklopruh do dlouhého kopce rozčílil řidiče v Brně

Ze dvou pruhů vzhůru do brněnských Kohoutovic zůstal jenom jeden, stejně dopadla silnice z kopce směrem do centra města. Druhý pruh dostali k dispozici cyklisté. Místní to kritizují, vadí jim i zabrání místa na parkování cyklopruhem. Zvolené řešení považují za paskvil.

video: iDNES.tv