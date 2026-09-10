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Obří Země i létající stroj. Akrobaté zahájili festival Divadlo

Domácí
V Plzni ve čtvrtek začal 34. ročník Mezinárodního festivalu Divadlo. Devítidenní program odstartovalo večerní venkovní představení souboru V. O. S. A. Theatre. Dominantou inscenace na nově zrekonstruovaném náměstí Republiky se staly Tři vesmírné objekty a originální létající stroj.
video: iDNES.tv
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