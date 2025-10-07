Obyvatelé Oseka a Litohlav si od středy oddychnou. Nová silnice je mine

Domácí
Pěšky, na kole či na kolečkových bruslích si dnes veřejnost poprvé vyzkoušela část nově vybudované silnice vedoucí od dálnice D5 u Rokycan na severní Rokycansko. Nová komunikace výrazně uleví obyvatelům Oseka a Litohlav. Vyhýbá se zástavbě, jde napříč poli a loukami. Otevřít se ji podařilo se půlročním předstihem.
video: iDNES.tv
