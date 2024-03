VIDEO: Obžalované učitelky stanuly před lounským soudem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Obžalované učitelky stanuly před lounským soudem

Facky, tahání za uši či vlasy, zavírání „na samotku“, vulgární nadávky a další tresty měly používat tři vychovatelky vůči dětem v žateckých jeslích. Podle obžaloby, kterou dnes začal projednávat Okresní soud v Lounech se chovaly několik let nevhodně vůči nejméně deseti dětem ve věku od jednoho do tří let. Obžalované vinu odmítly.

video: iDNES.cz