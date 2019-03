VIDEO: Obžalovaní před Okresním soudem v Litoměřicích Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Obžalovaní před Okresním soudem v Litoměřicích

Litoměřický soud se začal zabývat případem dvou dozorců z tamní vazební věznice, kteří podle obžaloby ve výtahu zmlátili lotyšského aktivistu Ansise Berzinše, jenž zde čekal na vydání do vlasti, kde měl nastoupit do vězení kvůli účasti na protivládních demonstraci. Jeden mu měl například prošlápnout koleno. Udělali to podle žalobce proto, aby cizince potrestali za roztržku, kterou měl předtím s jejich kolegou.

video: iDNES.cz