Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Očekáváme společné řešení na úrovni EU, řekl Babiš k cenám pohonných hmot

Domácí
Situací kolem vývoje cen pohonných hmot se zabývala vláda. „Očekáváme společné řešení na úrovni Evropské unie,“ řekl po jednání premiér Babiš. Situace je podle něj kritická kvůli situaci v Hormuzském průlivu v důsledku války USA proti Íránu a kvůli válce na Ukrajině, kterou rozpoutalo Rusko.
video: ČTK
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:19

V Bělehradě pohřbívají válečného zločince Mladiče, ve frontě k rakvi čekají davy
Zahraniční
7. 9. 2026 14:16
02:13

Na území Šumavy unikají toxické látky po působení armády, oznámil Červený
Domácí
7. 9. 2026 14:16
03:48

Očekáváme společné řešení na úrovni EU, řekl Babiš k cenám pohonných hmot
Domácí
7. 9. 2026 14:08
01:55

Minimální mzda vzroste na 24 900 korun, řekl Juchelka
Domácí
7. 9. 2026 13:56
02:50

Soud pravomocně zprostil viny cyklistu, který měl fyzický konflikt s řidičkou, jež následně zemřela
Krimi
7. 9. 2026 13:32
00:40

Stovky zahalených v Británii bránily vylodění migrantů
Zahraniční
7. 9. 2026 13:20
01:21

Na Pražském okruhu se srazila dodávka s náklaďákem, řidiče museli vyprostit
Domácí
7. 9. 2026 13:12
00:36

Most opraví plastiku od známého sochaře Klimeše
Domácí
7. 9. 2026 12:50
00:23

Autobus MHD za sebou vlekl seniorku, řidiči hrozí vězení. Policie hledá svědka
Domácí
7. 9. 2026 12:42
00:54

Únik toxické chemikálie v Brně. Jednoho člověka poleptala
Krimi
7. 9. 2026 12:30
00:34

Modelka Jana Kolářová čeká dítě. Šéf Slavie Tvrdík bude dvojnásobným dědečkem
Společnost
7. 9. 2026 12:14
00:47

Rusko a KLDR navázaly silniční spojení. Otevřely nový most přes řeku Tuman
Zahraniční
7. 9. 2026 11:50
01:04

Zbraslaví znova burácely motory, letos už po devětapadesáté
Domácí
7. 9. 2026 11:44
00:55

Tělo Ratka Mladiće přivezli do Srbska, vojáci mu vzdali poctu
Zahraniční
7. 9. 2026 10:48
00:45

Opilý řidič na Chrudimsku ignoroval zákazy
Krimi
7. 9. 2026 10:32
00:17

Ukrajinský dron zasáhl dům v Permu, jeden mrtvý
Zahraniční
7. 9. 2026 10:24
00:33

Nouzové zastavení soupravy metra
Domácí
7. 9. 2026 10:10
33:34

Kunovský: Bojkot stavebníků zabral. Začneme zas stavět ve velkém
Rozstřel
7. 9. 2026 10:00
02:09

Na Ústecku burácely desítky veteránů
Domácí
7. 9. 2026 9:10
01:23

KLDR posiluje své námořnictvo. Kim představil nový torpédoborec
Zahraniční
7. 9. 2026 8:44

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×