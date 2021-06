VIDEO: S dostatkem protilátek by nemuseli lidé na očkování Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

S dostatkem protilátek by nemuseli lidé na očkování

U lidí by měla být měřena i hladina protilátek na covid-19 a kdyby ji měli dostatečně vysokou, zprostilo by je to na nějaký čas povinnosti dělat antigenní či PCR testy. Ve Sněmovně to navrhl poslanec KDU-ČSL a lékař Vít Kaňkovský.

video: PSP ČR