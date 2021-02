VIDEO: Očkování pro lidi nad 70 let se otevře začátkem března, potvrdil Blatný Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Očkování pro lidi nad 70 let se otevře začátkem března, potvrdil Blatný

Více než milion lidí se může od 1. března zapojit do dalšího očkování proti koronaviru. Vakcín by se měli dočkat senioři starší 70 let. Při jejich registraci nebude rozhodovat pořadí přihlášených, ale věk. Nebude se nově vyplňovat zdravotní stav. Do očkování by se začátkem příštího měsíce měli zapojit také praktičtí lékaři. Přihlašování učitelů začne 27. února.

video: ČTK