VIDEO: Od července v dopravě jen rouška. Stát uzná očkování z ciziny Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Od července v dopravě jen rouška. Stát uzná očkování z ciziny

Českým občanům bude uznáváno i očkování, které získali v zahraničí ve třetích zemích, pokud jde o vakcínu, která má souhlas Evropské agentury pro léčivé přípravky. Platit to má od 1. července. Po jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Týkat se to bude třeba českých sportovců v zámoří očkovaných vakcínou od Pfizer/BioNTech.

video: ČTK