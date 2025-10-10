Odboráři zlínské hygieny vyzvali ředitelku k rezignaci
10. 10. 2025 12:50 Domácí
Odborová organizace Krajské hygienické stanice ve Zlíně upozornila na přetrvávající problémy s ředitelkou Evou Sedláčkovou. Stěžují si na nerovné podmínky, porušování právních a etických norem, její chování nebo obcházení zákona. Mluví: Dagmar Žitníková, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR...Martin Hába, právník Krajské hygienické stanice ve Zlíně
