Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Odborníci demolují vyhořelé objekty ve Zlíně

Domácí
Čtvrtým dnem pokračuje ve Zlíně demolice ohořelého torza 34. budovy. Per: Část budovy se o víkendu zřítila. Firma Cream, která ji vlastní, tak ušetřila několik dnů postupných bouracích prací. Těžká technika se měla pustit do likvidace další části, kde opět hrozí zřícení, ale už v menší míře.
video: Build Synergy/iDNES.cz
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

02:25

Dvořákova Praha chce přiblížit klasickou hudbu i mladému publiku
Společnost
11. 8. 2026 9:16
00:59

Trump se při odletu ze summitu NATO ukryl v kontejneru na jídlo
Zahraniční
11. 8. 2026 9:12
00:19

Svitavy lákají na nové parcely, podobu rodinných domů nastavují přísná pravidla
Domácí
11. 8. 2026 9:00
00:45

Trailer dokumentu Oasis - Don´t Look Back In Anger
Společnost
11. 8. 2026 8:00
00:53

Ruské střely udeřily na Záporoží, zemřelo pět lidí. Útokům čelil i Kyjev
Zahraniční
11. 8. 2026 7:46
00:32

Hoří sklad ruského Wildberries u Voroněže. Firma evakuovala zaměstnance
Zahraniční
11. 8. 2026 7:06
00:50

Odborníci demolují vyhořelé objekty ve Zlíně
Domácí
11. 8. 2026 6:00
02:13

Marvel Tōkon: Fighting Souls
Lifestyle
11. 8. 2026 0:06
00:31

Virtuální koncept Trabant nT od srbského designéra je pokusem o vzkříšení východoněmecké legendy
Technika
11. 8. 2026 0:06
01:18

Dokonalý úsměv není náhoda. Tyto celebrity prošly velkou proměnou
Společnost
11. 8. 2026 0:06
04:48

Jak se měnily dětské pokoje IKEA? Projděte si desítky let plné nápadů
Lifestyle
11. 8. 2026 0:06
00:16

Hasiči zápasili s ohněm v Letenských sadech, hořel tam porost
Krimi
10. 8. 2026 21:24
00:45

V chatce u Dobřichovic našli po požáru ohořelé tělo. Na místě zasahují policisté
Domácí
10. 8. 2026 19:12
00:54

Bývalá pardubická Tesla je minulostí
Domácí
10. 8. 2026 18:14
00:55

Hasiči vozí seniory z vesnice na nákupy
Domácí
10. 8. 2026 18:00
00:24

Při rekonstrukci mostu našli trhavinu
Krimi
10. 8. 2026 16:14
00:49

Obhajoba chce jako svědka ministra spravedlnosti, soud o tom zatím neuvažuje
Krimi
10. 8. 2026 15:48
02:21

V kauze bývalého soudce Sováka urguje předseda senátu policii, ve spise mu chybí dokumenty
Krimi
10. 8. 2026 15:48
01:03

Západ Kolumbie postihlo zemětřesení o síle 7,4
Zahraniční
10. 8. 2026 15:48
00:37

Moderní náplavka má přivézt lidi blíž k vodě
Domácí
10. 8. 2026 15:42

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×