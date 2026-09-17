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Odborový předák Středula vyzval k debatě o daních

Domácí
K zásadní debatě o daních a o celém daňovém systému vyzval vládu při jednání o návrhu státního rozpočtu na příští rok Josef Středula. Varoval, že změna, kterou chystá vláda, může přivodit velký deficit. Finanční dopady pro veřejné rozpočty toho mohou podle něj být až desetkrát větší než dopady zrušení zdanění superhrubé mzdy.
video: ČTK
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