Odbory projednaly revoluci ve změnách platů
26. 8. 2026 13:34 Domácí
Odborový svaz státních orgánů a organizací svolal jednání k navrhovaným změnám platových tabulek a požadavku na růst platů pro příští rok. Návrh v pondělí schválila tripartita, zaměstnavatelé ho označili za odvážný krok, odboráři za revoluci. Jednání se zúčastnili předsedové a předsedkyně odborových svazů veřejného sektoru v čele s předákem Českomoravské konfederace odborových svazů Josefem Středulou.
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Odbory projednaly revoluci ve změnách platů
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