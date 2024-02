VIDEO: Odložili jsme projednávání zákona o lobbingu. Nic v tom nehledejte, oznámil Fiala Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vláda znovu odložila projednání zákona, který má stanovit pravidla pro lobbing. „Nehledejme v tom žádné záhady. My chceme, aby to, co přijmeme, mohlo fungovat,“ řekl po jednání vlády premiér Fiala.

video: ČTK