Odlévání oceli v Třinci řídí roboti
29. 6. 2026 14:30 Domácí
Třinecké železárny zahájily provoz unikátního robotického pracoviště na odlévání oceli za zhruba 50 milionů korun. Jako první na světě pokrývá všechny operace po usazení pánve. Nová technologie od firmy Vesuvius nahrazuje lidskou práci v extrémních teplotách kolem 60 stupňů Celsia, čímž výrazně zvyšuje bezpečnost zaměstnanců a zatraktivňuje hutní průmysl pro mladé generace. Podle vedení podniku přebírají roboti rizikové činnosti u tekuté oceli a zajišťují stabilnější produktivitu výroby.
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Odlévání oceli v Třinci řídí roboti
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